El ministro Hunt reconoce el avance de las posiciones contrarias al Brexit y pide cerrar filas con May

Publicado 10/03/2019 12:52:43 CET

LONDRES, 10 Mar. (Reuters/EP) -

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha advertido este domingo de que existe un riesgo real de que se dé marcha atrás al Brexit y ha vinculado la salida efectiva de la UE al apoyo parlamentario al Acuerdo de Retirada pactado por la primera ministra, Theresa May, con Bruselas.

El martes próximo habrá una nueva votación decisiva en el Parlamento británico para ratificar el plan de May sin que haya signos de que los brexiters del propio Partido Conservador de May vayan a respaldar la iniciativa por su negativa a aceptar condiciones sobre la frontera de Irlanda del Norte.

"Tenemos la oportunidad de irnos el 29 de marzo o poco después y es importante que nos aferremos a esa oportunidad porque hay viento en las velas de la gente que está intentando parar el Brexit", ha afirmado Hunt en declaraciones a la BBC.

"Si quieres parar el Brexit solo hay que hacer tres cosas: matar este acuerdo, conseguir una prórroga y después un segundo referéndum. En solo tres semanas esa gente puede tener dos de esas tres cosas (...) y es bastante probable que la tercera esté de camino", ha argumentado.

Para Hunt, el país está "en aguas peligrosas" y ha reconocido que si no se logra el Brexit, será "devastador" para el Partido Conservador. Además, aunque defiende que la salida de la UE podrá ser efectiva el 29 de marzo conforme a lo previsto, reconoce que podría haber un retraso por motivos "técnicos", una opción que no buscan ni Londres ni Bruselas, ha subrayado Hunt.

Precisamente el portavoz de Economía de la oposición laborista, John McDonnell, ha advertido de que el plan de May será derrotado de nuevo el martes en el Parlamento y ha planteado como alternativa un plan laborista para el Brexit que podría estar listo "en cuestión de semanas".

"El Partido Laborista podría llegar a un acuerdo en cuestión de semanas. La Unión Europea lo valora positivamente. En todos los debates que hemos tenido lo ven como los cimientos para una negociación adecuada", ha afirmado McDonnnell en la BBC.

Por otra parte, este domingo se ha conocido que el ministro del Brexit, Stephen Barclay, ha mantenido conversaciones "detalladas" con los diputados laboristas que defienden la convocatoria de un segundo referéndum sobre el Brexit, un gesto que se ha interpretado como una señal de la "creciente desesperación" del gabinete May con vistas a una probable derrota el martes en el Parlamento, según informa el diario británico 'The Guardian'.

Uno de los diputados laboristas participantes, Peter Kyle, explicaba el sábado que Barclay "es leal a la postura del Gobierno", contraria a un segundo referéndum, pero la reunión del jueves duró 45 minutos en los que el ministro estuvo "muy implicado".

En cualquier caso, los propios defensores de una segunda consulta reconocen que en estos momentos no existe una mayoría parlamentaria para aprobar la iniciativa, pero creen que esto podría cambiar si el plan de May vuelve a ser derrotado y no se plantea ninguna otra alternativa.

El Gobierno ha señalado que si vuelve a ser derrotado el martes, el miércoles habrá una votación para descartar un Brexit sin acuerdo y otra nueva votación, probablemente el jueves, para aplazar el Brexit. Si vuelve a ser derrotado, el Gobierno podría plantear aún una tercera votación del Acuerdo de Retirada negociado con Bruselas en una fecha aún más cercana al 29 de marzo.