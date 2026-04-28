MSF acusa a Israel de usar el agua como "arma" y "castigo colectivo" contra la población palestina en Gaza

Archivo - Imagen de archivo de vario edificios destruidos por los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. - COMITÉ DE EMERGENCIA ESPAÑOL - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha acusado este martes a las autoridades de Israel de utilizar el agua como "arma" y "castigo colectivo" contra la población palestina en la Franja de Gaza, a los que ha estado "privando de forma sistemática como parte de una campaña".

Un informe publicado por la ONG muestra que las autoridades israelíes "han utilizado el acceso al agua como arma contra los palestinos", por lo que ha instado a las autoridades israelíes a "restablecer de inmediato el suministro de agua a la población de Gaza en los niveles necesarios". "Los aliados de Israel deben utilizar su influencia para presionar a Israel para que deje de obstaculizar el acceso humanitario, incluidas las necesidades de infraestructuras hídricas", recoge el texto.

"La privación deliberada de agua a los palestinos es parte del genocidio de Israel", ha advertido MSF, cuyo informe, titulado 'El agua como arma: la destrucción y privación de agua y saneamiento por parte de Israel en Gaza', documenta cómo el uso repetido del agua como arma por parte de las autoridades israelíes "no constituye un acto aislado, sino parte de un patrón recurrente, sistemático y acumulativo".

"Esto ocurre junto con el asesinato directo de civiles, la devastación de centros de salud y la destrucción de viviendas, lo que obliga a desplazamientos masivos. En conjunto, constituyen una imposición deliberada de condiciones destructivas e inhumanas a la población palestina de Gaza", ha apuntado.

La responsable de emergencias de MSF, Claire San Filippo, ha lamentado que las autoridades israelíes actúan a conciencia, "a sabiendas de que la vida, sin agua, se acaba, y sin embargo han destruido de forma deliberada y sistemática las infraestructuras hídricas de Gaza al tiempo que bloquean constantemente el acceso de los suministros relacionados con el agua".

"Hay palestinos que han resultado heridos y han perdido la vida simplemente por intentar acceder a este bien básico", ha manifestado San Filippo. "Esta privación, unida a las pésimas condiciones de vida, el hacinamiento extremo y un sistema sanitario colapsado, crea una tormenta perfecta para la propagación de enfermedades", ha añadido.

Además, han alertado de que Israel ha dañado o destruido casi el 90% de las infraestructuras de agua y saneamiento de Gaza, incluidas plantas desalinizadoras, pozos, tuberías y sistemas de alcantarillado, según datos de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial.

A esto se suman los documentos obtenidos por MSF, que acusan al Ejército de Israel de disparar contra camiones cisterna que están "claramente identificados" y destruir "pozos que constituían un salvavidas para decenas de miles de personas". "A menudo se han producido incidentes violentos durante la distribución de agua a la población, que han causado heridas a palestinos y trabajadores humanitarios, además de daños al equipamiento", indica el documento.

Es por ello que desde MSF han criticado que "el resultado acumulativo de la escasez de agua provocada por las autoridades israelíes es que, sencillamente, no es posible proporcionar agua suficiente a la población". "Después de las autoridades locales, MSF es el mayor productor y uno de los principales distribuidores de agua potable en Gaza. Sin embargo, entre mayo y noviembre de 2025, una de cada cinco de las distribuciones de agua realizadas por MSF se quedó sin agua, ya que los camiones no podían transportar agua suficiente para todas las personas que la requerían", ha subrayado la ONG.

Además, han afirmado que las órdenes de evacuación emitidas por Israel han "impedido a los equipos de MSF acceder a zonas donde habían suministrado agua a cientos de miles de personas, lo que ha provocado la interrupción de servicios esenciales y la pérdida de infraestructuras vitales".

"Las autoridades israelíes han obstaculizado la entrada de materiales esenciales de agua y saneamiento en Gaza. Estos suministros incluyen unidades de desalinización de agua, bombas, cloro y otros productos químicos para tratar el agua, depósitos de agua, repelentes de insectos y letrinas", ha puntualizado, no sin antes recordar que muchos de los artículos que previamente fueron aprobados por las propias autoridades de Israel después "fueron rechazados en la frontera".