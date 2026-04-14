Muere un mexicano en un centro de detención de migrantes de EEUU

Protestas contra las redadas de ataques del ICE en California. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrea Renault

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano de nacionalidad mexicana ha fallecido mientras se encontraba bajo custodia en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ubicado en el estado de Louisiana, en el sur de Estados Unidos, según ha informado este lunes ese mismo servicio norteamericano.

Esta persona, que respondía al nombre de Alejandro Cabrera Clemente y tenía 49 años, según ha apuntado el ICE en un comunicado, fue hallada "inconsciente" el 11 de abril de 2026, siendo entonces cuando, han defendido, "el personal del Centro Correccional Winn dio inmediatamente la voz de alarma y comenzó a aplicar las medidas de reanimación".

No obstante, según ha agregado el comunicado del servicio, "pese a los esfuerzos por salvarle la vida", tras haber sido trasladado al Centro Médico de la Parroquia de Winn (WPMC), Cabrera acabó falleciendo poco después.

La versión del ICE sostiene que Cabrera entró en Estados Unidos "de forma ilegal y sin pasar por los controles de migración hace más de 25 años", al tiempo que anota que el mismo tiene cargos penales por "violencia doméstica, incomparecencia, alteración del orden público y una infracción de tráfico, con sentencias pendientes".

El arresto se produjo el 8 de enero de 2026 en la ciudad de Chattanooga, Tennessee, produciéndose el trasladado al Centro Penitenciario de Winn el 13 de enero de 2026, donde permaneció bajo custodia del ICE a la espera de que se iniciaran los procedimientos de expulsión ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

El Centro Correccional Winn, pese a no ser el único complejo del ICE en el que han muerto migrantes detenidos, ha sido uno de los más criticados. De hecho, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció a finales de enero "las condiciones catastróficas y los abusos sistemáticos contra los Derechos Humanos" en los centros de detención de inmigrantes de Louisiana, al respecto de los cuales publicó un informe que, entre otros, apuntaba a los abusos cometidos en las instalaciones ubicadas en Winnfield, como ya denunciara la propia organización en diciembre de 2024.

EL GOBIERNO MEXICANO TILDA DE "INACEPTABLES" LAS MUERTES

Conocida la noticia, el Ministerio de Exteriores de México ha remarcado su "preocupación" y "exigencia de acciones inmediatas", tras tachar de "inaceptable" la "repetición de defunciones" de esta clase en el interior de los centros del ICE. A su vez, la cartera ha alegado que estas muertes reflejan "deficiencias graves" en los centros de detención migratoria, "incompatibles con (los) estándares de Derechos Humanos y protección de la vida de las personas".

A renglón seguido, la Cancillería ha informado que se ha instruido a la red consular a "redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención del ICE", al tiempo que ha avanzado que "continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación".

Finalmente, ha reiterado su "inequívoco" compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria.