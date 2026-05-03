Muere una niña herida en el tiroteo del mes pasado en un colegio en el sureste de Turquía

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Una niña de once años ha sucumbido a las heridas provocadas por el responsable de la masacre de mediados de abril en un colegio de la región turca de la Anatolia que, con la muerte de la menor, deja ya diez fallecidos.

La agencia oficial de noticias turca Anatolia ha confirmado este sábado su muerte mientras las autoridades continúan investigando los motivos de la matanza de abril, cuando un joven de 14 años comenzó a disparar indiscriminadamente a compañeros y profesores en su colegio, en la provincia de Kahramanmaras.

El tirador murió durante el incidente, según informaciones oficiales.