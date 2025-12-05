Muere una palestina en un nuevo ataque de Israel en el norte de la Franja de Gaza pese al alto el fuego

Palestinos en el Hospital Naser junto a varios muertos por un ataque de Israel contra el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una palestina ha muerto este viernes en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre tras el acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han afirmado que las tropas israelíes han abierto fuego contra un grupo de personas en el barrio de Al Tufá, situado en el noreste de la ciudad de Gaza, dejando una muerta y decenas de heridos, algunos en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Hamás acusó el jueves a Israel de "incrementar sus violaciones" del alto el fuego, incluidos "asesinatos, demoliciones de viviendas, desplazamiento de civiles y restricciones a la entrada de ayuda humanitaria", antes de reclamar a la comunidad internacional que "adopte medidas serias" para poder fin a estas acciones.

Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró las tropas de Israel "seguirán actuando con fuerza ante cualquier violación y contra la infraestructura terrorista de Hamás en Gaza hasta que vuelva el último rehén y hasta que las capacidades de Hamás sean destruidas".

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han cifrado en 70.125 los muertos y más de 171.000 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye 366 muertos y 938 heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego.