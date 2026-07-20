Mueren 16 soldados de Níger en un ataque cerca de las fronteras con Burkina Faso y Malí

Archivo - Un grupo de policías custodia una manifestación a favor de los militares que dieron el golpe de Estado en Níger (archivo) - Djibo Issifou/Dpa - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 soldados de Níger han muerto y más de 20 han resultado heridos en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en los alrededores de la localidad nigerina de Doungouro, situada en la región de Tillabéri, en la zona fronteriza con Malí y Burkina Faso.

El Ministerio de Defensa nigerino ha afirmado que los enfrentamientos se saldaron con 15 terroristas "neutralizados", antes de especificar que nueve de los 23 militares heridos se encuentran en estado grave, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Así, ha detallado que este "ataque complejo" fue perpetrado el viernes y ha reseñado que "la rápida reacción y la intervención de refuerzos llegados desde Téra y aparatos aéreos permitieron contener al enemigo y lo forzaron a replegarse", según ha recogido el portal nigerino de noticias ActuNiger.

El ataque ha sido ejecutado en medio del refuerzo de las operaciones de seguridad en esta zona con Burkina Faso y Malí --los tres países, liderados por juntas militares y miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES) tras abandonar la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)-- para hacer frente a la inseguridad y la presencia de yihadistas.

La región de Tillabéri, en la que operan las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, ha sufrido durante los últimos años un aumento de la inseguridad --con decenas de soldados y civiles muertos--, que sacude también a la zona de la cuenca del lago Chad, donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).