Mueren 175 miembros combatientes de Estado Islámico en ataques conjuntos de EEUU y Nigeria en el país africano

Archivo - Bandera de Nigeria - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

CIUDAD DEL CABO 20 May. (DPA/EP) -

Las Fuerzas Armadas de Nigeria han informado este martes de la muerte de 175 combatientes del grupo terrorista Estado Islámico en una operación llevada a cabo junto al Ejército de Estados Unidos.

Como resultado de los ataques aéreos conjuntos, que comenzaron hace días, ambos ejércitos han destruido puestos de control, despósitos de armas, centros logísticos, equipamiento militar y redes financieras de la organización yihadista.

Los presidentes de Estados Unidos y Nigeria, Donald Trump y Bola Tinubu, anunciaron el pasado sábado la muerte de Abú Bilal al Mainuki, alias 'Abú Mainok', descrito como el "'número dos' a nivel mundial" de Estado Islámico, en una operación conjunta en un complejo del grupo en la cuenca del lago Chad.

Al Mainuki figura desde 2023 en la lista internacional de terroristas bajo sanción de Estados Unidos como Abú Bakr ibn Muhamad ibn Al Mainuki (nacido en la ciudad de Mainok, en el estado nigeriano de Borno, en 1982) y era considerado "un alto líder" de Al Furqan, una de las principales redes financieras de la organización yihadista en la región del Sahel.

Al Furqan era la encargada de "redistribuir" la mitad de los fondos generados por Estado Islámico - Provincia del África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) a las provincias más pequeñas bajo su tutela en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad.

Ambos ejércitos ya efectuaron ataques conjuntos contra objetivos de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria en diciembre del pasado año, en lo que el inquilino de la Casa Blanca señaló en respuesta al presunto asesinato de cristianos por parte del grupo terrorista, mientras del dirigente nigeriano descartó ese argumento.