Archivo - Equipos de rescate tras una explosión en la provincia siria de Idlib (archivo) - Stringer / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco niños han muerto a causa de la explosión de una mina antipersona en la provincia siria de Idlib, situada en el noroeste del país, según han confirmado las autoridades, que han señalado que todas las víctimas eran miembros de una misma familia.

El gobernador de Idlib, Muhamad Abdulrahman, ha indicado que el suceso, achacado a "una mina terrestre colocada por el antiguo régimen" de Bashar al Assad, tuvo lugar el domingo en la localidad de Um Juzaim, al tiempo que ha trasladado sus "profundas condolencias" a la familia a la que pertenecían los niños.

Asimismo, ha señalado que el incidente se saldó con otros dos niños heridos, antes de destacar que las autoridades trabajan para la retirada de minas antipersona y otros explosivos colocados en la provincia en el marco de la guerra civil desatada en 2011 por la represión de las protestas prodemocráticas en el marco de la 'Primavera Árabe'.