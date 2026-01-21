Mueren cinco palestinos, entre ellos un niño de diez años, en nuevos ataques de Israel contra Gaza

Archivo - Palestinos junto a varios muertos por ataques ejecutados en diciembre de 2025 por el Ejército de Israel contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco palestinos, entre ellos un niño de diez años, han muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que los muertos han sido trasladados al Hospital Mártires de Al Aqsa, antes de agregar que entre ellos está un niño identificado como Sarhan al Rajudi.

El Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre el suceso, si bien ha manifestado que sus tropas mataron durante la madrugada de este mismo miércoles a "un terrorista" que "cruzó la 'línea amarilla'" en Gaza y "se acercó a los militares de una forma que suponía una amenaza inmediata".

"Inmediatamente después de identificarlo, las fuerzas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado que sus fuerzas están desplegadas en la 'línea amarilla' --a la que se replegaron en el marco del citado acuerdo-- y "seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 466 muertos y 1.294 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.551 muertos y 171.372 heridos.