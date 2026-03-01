Mueren cuatro miembros de la familia de Jamenei en Irán, incluidos su hija y su nieto

Israel y Estados Unidos atacan Teherán, Irán - Europa Press/Contacto/Tasnim News Agency

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro miembros de la familia del líder supremo iraní, Alí Jamenei, incluida una de sus hijas, han perdido la vida también en el marco de la operación de ataque conjunta llevada a cabo entre Israel y Estados Unidos contra el país árabe, según ha informado la agencia semioficial de noticias iraní Fars.

En el mismo ataque en el que ha perecido la hija del ayatolá, han fallecido también su nieto y su yerno, han apuntado al citado medio fuentes de la oficina de Jamenei, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado este sábado por la tarde la muerte del propio líder iraní.

Previamente, una agresión perpetrada durante este sábado por la mañana se ha saldado con la muerte de una de las nueras de Jamenei, lo que eleva a cuatro el número de familiares directos del ayatolá fallecidos desde el comienzo de la operación bautizada como Furia Épica, por la cual ha lanzado ataques que comenzaron a las 1.15 horas de la costa este estadounidense (9.45 horas de Teherán y 7.15 en la España peninsular) tras recibir la orden de Trump.

El magnate estadounidense ha anunciado la muerte del líder supremo iraní en los ataques contra el centro del poder en Teherán en una operación con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

Según Trump, el ayatolá "no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" en colaboración con Israel. "Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada", ha afirmado sobre la operación que ha acabado con la vida de Jamenei, segundo líder de la República Islámica tras el fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, al que sustituyó.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra "ubicaciones que suponían una amenaza inminente", con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es "desmantelar el aparato de seguridad del régimen".

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear. Las autoridades iraníes han denunciado una "agresión militar criminal" que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y han lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.