Mueren cuatro miembros de un grupo paramilitar proiraní en un bombardeo en Irak

Archivo - Un miembro de las Fuerzas de Moviliización Popular de Irak - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) proiraníes han muerto y ocho más han resultado heridos en un ataque aéreo en la provincia de Diyala, según las autoridades.

El ataque ha ocurrido en el distrito de Sharaban, ha explicado un portavoz de la Policía de Diyala, Haitham al Shammari, en declaraciones a la televisión kurdo-iraquí Rudaw.

Las propias FMP habían informado en un comunicado de la muerte de cuatro miembros de la 41ª Brigada de esta coalición de milicias chiíes. Las víctimas serían en concreto miembros del grupo proiraní Asaib Ahl al Haq, liderado por Qais al Jazali.

La 41ª Brigada ha acusado a Estados Unidos e Israel de este ataque, aunque ni Washington ni Tel Aviv han informado al respecto.