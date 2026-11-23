Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto a causa de un ataque con drones achacado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra la capital de Sudán, Jartum, que causó daños en un edificio de Naciones Unidas en la ciudad, según una organización civil, un suceso que ha sido ya condenado por la ONU y por Estados Unidos, en medio de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

La organización Emergency Lawyers, que ha acusado directamente a las RSF del ataque, ha afirmado en un comunicado publicado a través de redes sociales que entre los muertos hay un niño de diez años, antes de resaltar que los mismos "no estuvieron limitados a viviendas e infraestructura civil, dado que también alcanzaron zonas vitales en Jartum".

"Esto apunta a que se trata de un intento deliberado de paralizar infraestructuras esenciales e interrumpir servicios básicos, lo que agrava aún más la crisis humanitaria y acrecienta el sufrimiento de la población", ha lamentado, al tiempo que ha señalado que "la intensa actividad de drones a gran escala ha sembrado el terror y el pánico entre la población civil, profundizando su sensación de inseguridad".

Por su parte, la organización Red de Doctores de Sudán ha condenado el ataque, del que ha acusado igualmente a las RSF, y ha subrayado que "constituye una grave violación de la protección garantizada a instalaciones y personal humanitario, según el Derecho Internacional". Así, ha mostrado su "profunda preocupación" por los "reiterados ataques contra instalaciones civiles y humanitarias", que "representan una amenaza directa para la seguridad del personal humanitario y obstaculizan los esfuerzos por hacer llegar ayuda y servicios esenciales a las personas afectadas por el conflicto".

En este sentido, ha reclamado una investigación "independiente y transparente" sobre las circunstancias del incidente, así como "la identificación y rendición de cuentas de los responsables". La organización ha pedido además que se garantice la protección del personal humanitario, de las instalaciones de Naciones Unidas y de las organizaciones de ayuda, en línea con el Derecho Internacional Humanitario.

A las condenas se ha sumado el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, ha lamentado que "más de tres años y medio después del inicio de la terrible guerra en Sudán, la población civil y el personal humanitario siguen sufriendo las peores consecuencias de la violencia", antes de apuntar también a las RSF por el citado ataque, que "puso una vez más en peligro la seguridad de los civiles y el personal humanitario".

"Casi a diario, ataques de este tipo, en los que se emplean drones suministrados desde el extranjero, acaban con la vida de civiles en todo Sudán y obstaculizan la labor humanitaria. El Derecho Internacional Humanitario exige la protección de la población civil y del personal humanitario; sin embargo, lamentablemente, dicha protección es sumamente escasa en el conflicto sudanés", ha sostenido.

"Es imperativo poner fin al flujo de armas, especialmente drones, que sigue sembrando muerte y destrucción en Sudán y prolongando este terrible conflicto", ha argüido Boulos en un mensaje publicado en redes sociales. "Asimismo, es necesario alcanzar con urgencia un acuerdo sobre una tregua humanitaria que permita llegar a un cese duradero de los combates y garantizar un acceso humanitario sostenible", ha apostillado.

La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.