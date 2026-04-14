Mueren cuatro personas y otras 25 resultan heridas por un ataque de Rusia sobre Dnipró, en Ucrania

Ataque de un dron ucraniano sobre un edificio en Zaporiyia. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucraninas han informado este martes de la muerte de cuatro personas, así como de 25 heridos, como consecuencia de un nuevo ataque del Ejército ruso sobre la ciudad de Dnipró, un día después de que concluyera la tregua por la Pascua ortodoxa.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha detallado en sus redes sociales que una decena de los heridos ha tenido que se hospitalizada por heridas de gravedad, provocadas especialmente por metralla.

Las fuerzas rusas han utilizado un misil balístico para este nuevo ataque, que ha caído sobre las 11.30 horas (hora local), según han apuntado las autoridades de Ucrania. Este mismo día, la ciudad de Chernígov, en el norte del país, ha sido también objetivo de los drones rusos, según ha denunciado su alcalde, Dimitri Brizhinski.

En las últimas horas, Rusia acusado a Ucrania de haber infringido más de 6.500 veces la tregua por la Pascua Ortodoxa, habiendo matado a dos personas.