Mueren dos palestinos en un nuevo ataque de Israel en el norte de Gaza pese al alto el fuego

MADRID 20 Oct.

Al menos dos palestinos han muerto este lunes a causa de un nuevo ataque del Ejército de Israel contra un punto situado en el este de la ciudad de Gaza (norte) a pesar del alto el fuego pactado en la Franja con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco del acuerdo sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el enclave palestino.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que los dos palestinos han muerto en un ataque contra Al Shaaf, en el barrio de Tufá, tras lo que sus cadáveres han sido trasladados al Hospital Baptista Al Ahli de la ciudad.

Tras ello, el Ejército de Israel ha afirmado en un comunicado que sus fuerzas "identificaron a varios terroristas que cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas en el marco del acuerdo-- y se acercaron a ellas en el área de Shujaia, suponiendo una amenaza inmediata".

"Las fuerzas abrieron fuego contra los terroristas que cruzaron la 'línea amarilla' para eliminar la amenaza", ha destacado, antes de agregar que otros "terroristas" se acercaron posteriormente al lugar y "se aproximaron a las fuerzas" en la zona, por lo que también realizaron disparos contra estas personas.

"Los elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el Mando Sur están desplegadas en la zona en línea con los resultados del acuerdo de alto el fuego y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha zanjado, después de que las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, acusaran a Israel de cometer 80 violaciones del alto el fuego, con cerca de cien muertos.

Asimismo, el Ministerio de Defensa israelí ha hecho hincapié en que las fuerzas israelíes continúan los trabajos para demarcar la citada 'línea amarilla' con la colocación de puntos de delimitación de color amarillo, tal y como ordenó la semana pasada el titular de la cartera, Israel Katz, que advirtió de que las tropas de Israel "responderán con fuego" a cualquiera que la cruce.