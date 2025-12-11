Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego en vigor desde octubre

Palestinos en el Hospital Naser de Jan Yunis con los cuerpos de varios muertos por ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos una persona ha muerto en un bombardeo en la calle Al Madaris del campamento de refugiados de Yabalia, mientras que otra ha muerto en un ataque cerca de un hospital en esta misma zona, sin que Israel se haya pronunciado sobre estos sucesos.

El Ministerio de Sanidad gazatí había indicado previamente que durante la jornada del miércoles se confirmaron cuatro muertos y diez heridos, con lo que la cifra de víctimas desde el inicio del alto el fuego asciende a 383 muertos y 1.002 heridos, además de haber sido recuperados 627 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

"El balance de la agresión israelí ha aumentado a 70.373 muertos y 171.079 desde el 7 de octubre de 2023", ha subrayado, en referencia a la fecha del inicio de la ofensiva, lanzada en respuesta a los ataques del 7-O. Sin embargo, ha reiterado que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles", por lo que se teme que el balance real sea superior.