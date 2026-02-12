Mueren dos personas por ataques de Rusia en Ucrania, con la infraestructura energética como principal objetivo

Daños materiales tras un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Donetsk, en medio de la invasión desatada por Moscú en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Diego Herrera

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de una nueva oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, según ha confirmado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha afirmado que el principal objetivo ha sido la infraestructura energética de la capital, Kiev, y varias provincias.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado en las últimas horas que las tropas rusas han lanzado 25 misiles y 219 drones en esta andanada, tras lo que Zelenski ha destacado que "la mayoría de ellos han sido interceptado con éxito, pero lamentablemente no todos". "Hasta ahora se han confirmado dos muertos en este ataque", ha lamentado en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

"El objetivo principal del ataque fue la infraestructura energética de Kiev, Odesa y Dnipropetrovsk: centrales eléctricas y subestaciones", ha especificado, al tiempo que ha apuntado que se registraron daños en Járkov, Donetsk, Kiev y Jersón. "En Kramatorsk, un dron impactó un edificio del Servicio Estatal de Emergencias. La situación en la capital es difícil: muchos edificios permanecen sin calefacción", ha manifestado.

Por ello, ha hecho hincapié en que "la vida debe ser mejor protegida frente a estos ataques". "La defensa más efectiva frente a los misiles balísticos rusos son los sistemas Patriot, por lo que los misiles para estos sistemas deben ser entregados cada día".

"Doy las gracias a todos los países que contribuyen a la iniciativa PURL (siglas en inglés de la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania", ha agregado. "Todo lo disponible actualmente en el programa en materia de defensa aérea debe entregarse con mayor rapidez. Agradezco a los líderes que comprenden esto y están ayudando", ha apostillado Zelenski en su mensaje.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado una vez más los "incansables ataques" de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania, que "privan de calefacción, agua y electricidad a una población civil que ya sufre desde hace mucho frente a un invierno insoportablemente amargo y oscuro".

"Los civiles, que se han enfrentado a bombardeos constantes, ahora se ven obligados a afrontar un frío gélido, con temperaturas que caen a los 20 grados bajo cero", ha dicho, antes de condenar el "ataque a gran escala" lanzado durante las últimas horas por Moscú. "Cientos de miles de civiles se despertaron sin electricidad ni calefacción. Las consecuencias de estos ataques son desastrosas y generalizadas, afectando a todos los aspectos de la vida civil", ha lamentado.

Turk ha destacado que "millones de hogares luchan con solo unas pocas horas de electricidad al día" y que "las aulas sin calefacción han obligado a cerrar las escuelas y el acceso a la atención médica se ha visto obstaculizado". "Las personas mayores y con discapacidad están atrapadas en los pisos superiores de los edificios de apartamentos, sin poder bajar a pie", ha enumerado.

"Mientras se restablece el suministro eléctrico con dificultad, nuevos ataques vuelven a dejar a oscuras zonas enteras", ha destacado. "Los ataques contra infraestructura civil están prohibidos bajo el Derecho Internacional Humanitario. Pido a Rusia que cese inmediatamente estos ataques", ha apostillado el jefe de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.