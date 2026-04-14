Mueren al menos cinco personas en un nuevo ataque de Israel en la ciudad de Gaza

Víctimas de los ataques de Israel son trasladadas un hospital de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y otra decena ha resultado herida a causa de un nuevo ataque efectuado este martes por el Ejército israelí contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Así lo recogen fuentes locales citadas por el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, que han identificado hasta el momento a cuatro de las cinco víctimas mortales como consecuencia de un ataque aéreo en las inmediaciones del campamento de refugiados Al Shati, en el oeste de la citada localidad.

El bombardeo ha causado además heridas a otros once palestinos, algunos de ellos con diagnóstico grave, que han sido trasladados al Hospital de Al Shifa y a centros médicos de la Media Luna Roja Palestina.

Las mismas fuentes han asegurado que el ataque de Israel tenía como objetivo un generador que abastece de electricidad a gran parte de la zona al oeste de la ciudad de Gaza.

Se trata del segundo ataque de la jornada lanzado contra el municipio, después de que Israel haya matado al menos a cuatro personas, entre ellas un niño de tres años, y herido al menos a otras nueve, en un ataque contra un vehículo de la Policía gazatí, según han confirmado las autoridades del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha denunciado este mismo martes que al menos 757 personas han muerto y 2.111 han resultado heridas a causa de ataques del Ejército de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, antes de especificar que en este periodo se han recuperado además 760 cadáveres en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo.

Asimismo, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.336 fallecidos y 172.213 heridos, si bien ha apuntado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.