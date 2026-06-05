Mueren seis personas en ataques del Ejército de Israel contra el sur del Líbano

Archivo - Columna de humo tras un bombardeo ejecutado el 26 de abril de 2026 por el Ejército de Israel contra Zauatar, en el sur de Líbano (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto en nuevos ataques perpetrados este viernes por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, ante la falta de materialización del acuerdo alcanzado en la víspera por las autoridades israelíes y libanesas para aplicar un alto el fuego, pactado rechazado por el partido-milicia chií Hezbolá, que no participó en las conversaciones y al que se exige que sea el primero en cesar los disparos.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, una persona ha muerto y otra ha resultado herida en un ataque contra Qalauiya, mientras que otras dos personas han muerto en bombardeos contra Dueir.

Asimismo, dos personas han muerto en sendos ataques contra Habush, tras lo que otra ha fallecido en un ataque de un dron contra su vehículo en Kfar Reman, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estos ataques.

El Ejército israelí sí ha anunciado la muerte de un supuesto comandante del partido-milicia chií Hezbolá en un bombardeo perpetrado la semana pasada, al tiempo que ha emitido nuevas órdenes de evacuación para otras seis localidades situadas en el sur de Líbano.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha especificado que estas órdenes afectan a Sarafand, Tafeta, Al Babiliya, Qaaiyat al Sanaubar, Al Maruaniya y Al Saksakiya, algo que achaca a "las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá".

"Por su seguridad, debe evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte del río Zahrani. Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones o sus medios de combate pone su vida en peligro", ha advertido Adrai, en línea con decenas de órdenes de evacuación similares emitidas durante los últimos meses.

Tras el anuncio del acuerdo entre Israel y Líbano, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, destacó que el mismo reconoce "la realidad creada hasta ahora" por parte del Ejército israelí y recalcó que las tropas seguirán con su presencia y sus operaciones en Líbano, sin retirarse de las zonas que ocupan y sin permitir el regreso a los hogares a los libaneses desplazados.

Por su parte, el secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, tildó el acuerdo de "capitulación" e instó al "cese total" de las hostilidades, así como a la retirada de las tropas israelíes del territorio libanés. "La declaración de Washington es una 'hoja de ruta' para la aniquilación de parte del pueblo libanés y la subyugación del resto", zanjó.