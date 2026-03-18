Mueren tres militares por una "explosión accidental" durante una operación cerca de la frontera con Gambia

Archivo - Militares de Senegal durante unas maniobras (archivo) - Europa Press/Contacto/Lucas Hopkins - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres militares de Senegal han muerto y otros tres han resultado heridos a causa de una "explosión accidental" en Sindian, en la región de Casamanza (sur), durante una operación destinada a "destruir campos de cultivo de cannabis" cerca de la frontera con Gambia, según ha confirmado el Ejército del país africano.

Así, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que este "desgraciado accidente" tuvo lugar el 17 de marzo "en el marco de las operaciones de destrucción de cannabis índica al nivel de la frontera con Gambia", lanzadas hace cerca de una semana por las tropas senegalesas.

Estas operaciones han permitido hasta ahora "neutralizar a numerosos individuos que pertenecen a bandas armadas dedicadas al cultivo de cannabis y que amenazan la tranquilidad de las poblaciones", según el Ejército, que ha recalcado que las operaciones continuarán en la zona.

El Ejército senegalés confirmó la semana pasada la muerte de un militar en un enfrentamiento registrado con "un grupo de individuos armados" en los alrededores de Kadialock, también en Casamanza, un incidente que tuvo lugar igualmente en el contexto de las citadas operaciones.

Las fuerzas de seguridad senegalesas han llevado a cabo durante los últimos años decenas de operaciones contra el tráfico de drogas y otros bienes en Casamanza, donde la situación de seguridad mejoró a raíz de la firma de un acuerdo de paz en 2022 entre Dakar y el grupo separatista Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamanza (MFDC).

Asimismo, la elección de Ousmane Sonko como primer ministro en 2024 ayudó a aliviar las tensiones en esta zona. El político, opositor al expresidente Macky Sall, fue durante años alcalde de Ziguinchor, la principal ciudad de la región de Casamanza, que denunciaba una escasa representación política a nivel nacional.