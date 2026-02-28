Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que el líder supremo Ali Jamenei murió en los ataques contra Irán

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. - Haim Zach/GPO/dpa - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este sábado que hay "muchas señales" de que el líder supremo Ali Jamenei murió en los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí en una alocución a la ciudadanía de Israel, en la que ha explicado que el ataque inicial tuvo como objetivo el lugar en el que se encontraba el líder supremo iraní.

Netanyahu ha tachado de "tirano" a Jamenei, acusándole de promover el "terrorismo" por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según ha defendido el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

El ataque de este sábado ha matado a "varios de los principales líderes" de Irán implicados en el programa nuclear, ha asegurado Netanyahu, quien tras una primera jornada que ha señalado como "histórica", ha indicado que Tel Aviv continuará atacando "varios objetivos del régimen".

En un mensaje a la ciudadanía iraní, ha indicado que se presenta una enorme "oportunidad" de hacer caer el régimen, insistiendo en que tendrá "su momento" para salir a las calles y "acabar el trabajo" para conseguir derrocar a la República Islámica.