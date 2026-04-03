Netanyahu afirma que Israel "seguirá atacando Irán de forma coordinada con EEUU"

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este viernes que el país "seguirá atacando Irán de forma coordinada con Estados Unidos" a medida que avanza la ofensiva desatada a finales de febrero y que ha dejado hasta la fecha más de 2.000 muertos en territorio iraní.

En una serie de declaraciones dadas tras una visita al cuartel general de las Fuerzas Armadas de Israel en la ciudad de Tel Aviv, el mandatario ha recalcado que estas acciones seguirán llevándose a cabo con la colaboración del presidente estadounidense, Donald Trump, según recoge un vídeo difundido por su oficina.

"Entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ejército de Estados Unidos, seguiremos atacando a Irán. Este régimen está más débil que nunca; Israel está más fuerte que nunca", ha aseverado, al tiempo que ha recalcado que "junto a sus amigos, Israel seguirá atacando al régimen terrorista de Irán".

Así, ha incidido en que las fuerzas israelíes están "eliminando comandantes, bombardeando puentes y atacando infraestructuras". "Hemos destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán", ha añadido. "Se trata de un logro tremendo que priva a la Guardia Revolucionaria tanto de recursos financieros como de la capacidad de producir numerosas armas", ha subrayado.

Por otro lado, ha hecho hincapié en que los ataques contra el partido-milicia libanés Hezbolá "también continúan en Líbano, donde las fuerzas terrestres "siguen avanzando" para "ampliar la zona de seguridad y para proteger a las comunidades del norte" de Israel.

Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2.076 los muertos por la ofensiva, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.