Netanyahu asegura que el Ejército está "a punto" de tomar Bint Jbeil, en el sur de Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israel Gpo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este miércoles que ha ordenado al Ejército del país que continue reforzando la "zona de seguridad" en el sur de Líbano y ha asegurado que las fuerzas israelíes están "a punto" de tomar la localidad libanesa de Bint Jbeil, situada a poco más de tres kilómetros de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.

"Nuestras fuerzas continúan atacando a Hezbolá (...) Estamos a punto de tomar Bint Jbeil; de hecho, estamos a punto de eliminar este gran bastión de Hezbolá", ha asegurado mientras el gabinete de seguridad israelí se encuentra reunido para abordar un alto el fuego en el país vecino, según apunta el Canal 12.

Netanyahu ha descrito Bint Jbeil como la "capital" del partido-milicia chií en el sur de Líbano. "Al mismo tiempo, ayer ordené a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que siguieran ampliando la zona de seguridad y que la extendieran también hacia el este, en dirección a las laderas del monte Hermón (en la frontera entre Siria y Líbano)", ha anunciado, alegando una supuesta ayuda a sus "hermanos drusos".

Pese a estas declaraciones, el primer ministro israelí ha aludido a las negociaciones con Líbano iniciadas este martes en Washington. "Estas negociaciones no se han producido en más de 40 años. Están teniendo lugar ahora porque somos muy fuertes, y las naciones acuden a nosotros, no solo Líbano. En las negociaciones hay dos objetivos centrales: en primer lugar, el desarme de Hezbolá, y en segundo lugar, una paz sostenible. Paz a través de la fuerza", ha señalado.

Por último, el primer ministro israelí ha asegurado que la Administración de Donald Trump le mantiene "constantemente informado sobre sus contactos con Irán", subrayando que los objetivos de Israel y Estados Unidos con respecto al país asiático "son idénticos".

"Queremos que se retire el material enriquecido de Irán, queremos que se eliminen las capacidades de enriquecimiento dentro de Irán y, por supuesto, queremos que se abran los estrechos", ha declarado, al tiempo que ha asegurado que Israel está preparado "para cualquier escenario".

Hezbolá, por su parte, ha reivindicado horas antes el lanzamiento de decenas salvas de cohetes contra soldados y vehículos del Ejército israelí en Bint Jbeil. Las FDI han confirmado que este ataque ha dejado al menos cinco soldados heridos, uno de ellos de gravedad.

El grupo chií ha revelado asimismo en un comunicado difundido en la cadena de televisión Al Manar un ataque con explosivos perpetrado el martes contra una unidad de la División 101 de la Brigada de Paracaidistas en su intento por avanzar hacia la citada localidad.