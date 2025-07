Netanyahu celebra que EEUU e Israel "extirparon" los "tumores" nuclear y balístico de Irán

Washington dice que retomará las conversaciones con Teherán "la próxima semana"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes desde la Casa Blanca que los ataques de Estados Unidos y de su país el pasado junio contra Irán han conseguido "extirpar" dos "tumores", precisando que se trata de las armas nucleares y los misiles balísticos iraníes, por lo que ha advertido de que pueden volver a aparecer.

La ofensiva militar "hizo retroceder los dos tumores que amenazaban la vida de Israel: el tumor nuclear y el tumor de los misiles balísticos", ha señalado en declaraciones durante su visita a Washington antes de advertir que "extirpar un tumor no significa que no pueda volver a aparecer". "Tienes que vigilar constantemente la situación para asegurarte de que no hay ningún intento de que vuelva a aparecer", ha agregado.

"Planeaban construir 20.000 de estas cosas y lanzarlas sobre un país del tamaño de Nueva Jersey. Ningún país puede resistir eso. Así que, ¿qué haces cuando tienes dos cosas que te van a matar? Tienes que extirparlas con nuestro esfuerzo combinado (y) lo hicimos", ha defendido Netanyahu ante los periodistas.

El dirigente israelí ha celebrado así que la "asociación entre Israel y Estados Unidos --la asociación entre el presidente (Donald) Trump y yo-- produjo una victoria histórica" contra el país centroasiático, en unos ataques que se han saldado con más de 1.000 fallecidos y 5.600 heridos.

Por su parte, el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, ha anunciado que la primera ronda de negociaciones nucleares entre Washington y Teherán tras la oleada de ataques israelíes --a dos días de la reunión prevista y posteriormente cancelada entre Estados Unidos e Irán en Mascate, Omán, sobre este asunto-- se celebrarán "en la próxima semana más o menos".

Preguntado al respecto, el presidente estadounidense ha rechazado dar una fecha concreta: "prefiero no decirlo, pero lo leerán mañana o lo verán mañana", si bien ha confirmado que las autoridades iraníes "han pedido una reunión, y yo voy a ir a una reunión, y si podemos poner algo por escrito, estará bien".