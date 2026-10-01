Netanyahu detalla que un pasajero israelí evitó "otro 11-S" en el vuelo de Flydubai

Archivo - Avión Boeing 737-800 de la compañía Flydubai - Fabrizio Gandolfo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ofrecido nuevos detalles sobre el incidente registrado este miércoles en un vuelo de la compañía emiratí Flydubai, revelando que fue un pasajero israelí, de profesión fontanero, quien evitó "otro 11-S" al irrumpir en la cabina y hacerse con los mandos después de que uno de los pilotos apuñalara a su compañero en lo que asegura fue un intento de estrellar el avión.

En una entrevista con la televisión estadounidense Fox News, el mandatario ha relatado cómo el atacante hirió de gravedad --"casi masacrado hasta la muerte"-- al otro piloto, de nacionalidad india, quien en un acto de "increíble valentía" logró desbloquear la puerta de la cabina mientras la aeronave perdía altura en un brusco descenso en picado que hizo "volar hacia el techo" a los pasajeros.

Fue en ese momento cuando el ciudadano israelí, identificado como Yaniv, aprovechó una breve estabilización del aparato, irrumpió en la cabina y apartó al agresor por la espalda, logrando sentarse a los mandos y tirar de la palanca de control hacia atrás para evitar la colisión inminente. "Actuó con una frialdad y un heroísmo tremendo", ha elogiado Netanyahu, detallando que el héroe civil viajaba junto a su familia y se enfrentó al atacante para salvar a las 174 personas a bordo.

"Le pregunté: '¿A qué te dedicas?'. Y me dijo: 'Soy fontanero. Desatasco atascos de aguas residuales'. Le dije que, desde luego, esta vez había desatascado uno grande", ha bromeado Netanyahu tras reunirse con Yaniv, al que recibió en el aeropuerto con la ropa "completamente manchada de sangre" del piloto herido.

Respecto a la autoría y motivación del ataque, Netanyahu ha pedido cautela, indicando que es "demasiado pronto para saberlo", aunque ha insinuado la posible implicación de Irán o sus "proxies" (Hamás y Hezbolá), asegurando que existe "evidencia clara" de que estos grupos buscan perpetrar atentados de cara a las próximas elecciones israelíes de octubre. El piloto atacante se encuentra detenido y está siendo investigado en Arabia Saudí, país donde tuvo que aterrizar de emergencia el avión.

Sobre este mismo suceso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido su propia versión de los hechos tras conversar con Netanyahu. Según su relato, el descenso en picado del avión fue tan extremo y superó de tal forma los límites de velocidad para los que estaba diseñado el aparato que "la cola se desprendió de la parte trasera" debido a la brutal presión aerodinámica y a las extremas fuerzas G.

En cuanto a la intervención del civil, Trump ha asegurado que este "nunca había volado en avión, rara vez viajaba en avión" y que, pese a esto "tomó la palanca de mando, la levantó y estabilizó el avión antes de que se estrellara". El mandatario se ha mostrado sorprendido por la explicación del pasajero, quien aseguró saber cómo actuar viendo el programa de televisión 'Desastres Aéreos'.

La aerolínea emiratí Flydubai confirmó el miércoles en un comunicado que se produjo "un altercado en la cabina de mando" y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que ha insistido en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que ha pedido no especular sobre el origen del incidente.

La aerolínea ha anunciado horas más tarde la suspensión de todos sus vuelos que tengan Israel como origen o destino "mientras continúa la investigación", insistiendo así en que se trata de una medida "temporal" que permitirá a las autoridades trabajar y "esclarecer" las circunstancias del suceso.

"Estamos plenamente comprometidos a apoyar la investigación en curso y a mantener los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red. Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información", ha agregado.