Netanyahu y el ministro de Defensa israelí inciden en su intención de mantener la "zona de seguridad" en Líbano

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el subjefe del Estado Mayor, Tamir Yadai, reunidos con el jefe del Comando Norte, Rafi Milo - Israeli Prime Minister Office a / Zuma Press / Eu

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, han reiterado este lunes que las tropas israelíes "continuarán actuando con determinación para mantener la zona de seguridad en el sur de Líbano", donde ocupa una amplia extensión y continúa lanzando ataques dirigidos contra el partido-milicia chií Hezbolá mientras Irán reclama el cese de estas operaciones en sus negociaciones con Estados Unidos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán actuando con determinación para neutralizar las amenazas contra nuestros soldados y ciudadanos, desmantelar la infraestructura terrorista y mantener la zona de seguridad en el sur de Líbano", reza una declaración conjunta de Netanyahu, Katz y Zamir difundida por la oficina del primero.

En la misma, los tres responsables --tras una reunión en la que también ha participado el comandante del Mando Norte, Rafi Milo-- "han aclarado que la seguridad de los ciudadanos israelíes y de las fuerzas de las FDI seguirá siendo su principio rector, sin concesiones".

De este modo, los tres mayores responsables del Ejército israelí han vuelto a incidir en su negativa a renunciar a la zona que sus tropas ocupan en Líbano aduciendo la seguridad del norte de Israel.

Las FDI continúan operando en este área, con ataques que desde el pasado 2 de marzo, día en que el Ejército israelí y Hezbolá retomaron sus combates, superan ya los 4.000 muertos y 12.000 heridos, según han indicado este lunes las autoridades libanesas.

Estas continuadas operaciones militares suponen además uno de los principales escollos en las negociaciones para un acuerdo final entre Irán y Estados Unidos para la paz en Oriente Próximo, pues Teherán reclama su cese total.

Sin embargo, las autoridades israelíes han insistido en los últimos días en que no renunciarán al territorio ocupado, como ha recordado este mismo lunes el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que también ha querido remarcar que su Gobierno no tiene "ambiciones territoriales" en Líbano un día después de que Netanyahu comparase esta zona con las también ocupadas por tropas israelíes en la Franja de Gaza y en Siria.