Netanyahu recorta otra vista judicial por "motivos diplomáticos" tras acudir al dentista

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su despacho. - PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / X - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a alegar este martes motivos "diplomáticos" para recortar la vista judicial prevista para la jornada de hoy, justo un día después de haber abandonado antes de tiempo otra audiencia por "motivos de seguridad" y de haber acudido al dentista la pasada noche.

Su oficina ha indicado ahora que el mandatario, que tuvo que desplazarse la noche del lunes al hospital Hadasá Ein Kerem, en Jerusalén, para recibir tratamiento bucodental, tendrá que acortar esta nueva vista para poder cumplir con sus "obligaciones diplomáticas", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

A medida que su estado de salud se convierte en un tema relevante en el país, el primer ministro es criticado por la falta de información concreta sobre su bienestar, lo que ha suscitado especulaciones. Hace dos semanas, dijo gozar de "buena salud" ante la Justicia, precisamente tras demandar a dos periodistas que aseguraron en 2024 que el mandatario padecía varias enfermedades graves.

"Mi situación en materia de salud es buena, algunos dirían que es incluso excelente", afirmó entonces, antes de descartar haber sufrido cáncer de páncreas, tal y como afirmaba el activista Gonen Ben Yitzhak, aunque el mandatario sí reconoció haber sufrido cáncer de próstata --una información que no fue confirmada hasta hace unas semanas dado que quiso evitar que saliera a la luz en plena ofensiva contra Irán--.

El periodo de vistas para que Netanyahu declare ante la Justicia comenzó el 10 de diciembre de 2024, cuando un fallo judicial dictaminó que debía prestar declaración a pesar de que sus abogados solicitaban aplazar estas comparecencias al menos hasta marzo de 2025.

Ahora, está previsto que el plazo para declarar finalice en tan solo dos semanas, por lo que el fiscal Yonatan Tadmor apunta a que el primer ministro podría tener por delante cuatro o cinco días completos de audiencias judiciales por el llamado 'Caso 2000', una de las causas que sigue teniendo pendientes y por la que se le acusa de fraude y abuso de poder.