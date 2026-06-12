Netanyahu reitera que "Irán no tendrá armas nucleares" mientras él sea primer ministro de Israel

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este viernes que "Irán no tendrá armas nucleares" mientras él sea el jefe del Gobierno israelí, antes de manifestar que "coincide plenamente" en este tema con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante las especulaciones sobre un posible pacto inminente entre Washington y Teherán.

"Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. El presidente Trump y yo coincidimos plenamente en este tema", ha dicho en un mensaje publicado a través de redes sociales, en el que ha defendido que él, personalmente, lleva "más de 30 años a la vanguardia de la lucha internacional contra el programa nuclear iraní".

"De no ser por esta lucha, Irán ya contaría con bombas atómicas para destruir Israel. Irán está trabajando para destruir el Estado judío, y yo dedico mi vida a impedirlo. Mientras yo sea primer ministro de Israel, esto no sucederá", ha apostillado Netanyahu, tras las reiteradas negativas desde Teherán a que su programa nuclear tenga fines militares.

El mensaje ha sido publicado después de que el propio Netanyahu mantuviera una conversación con Trump sobre el memorando que estarían negociando Washington y Teherán para el cese de las hostilidades, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado la aprobación de los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada el pasado 28 de febrero.

Trump afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

Irán, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre este último anuncio de Trump, se ha limitado a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan arribado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas --con mediación de Pakistán-- tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, marcado por recientes intercambios de ataques.