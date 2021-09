Nicaragua arremete por "injerencia" contra Argentina, que le recuerda que evitó su suspensión de la OEA

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, ha arremetido contra Argentina y Estados Unidos, a quien ha acusado de "prácticas injerencistas", mientras desde Buenos Aires le han recordado que evitaron "hace poco" su suspensión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su discurso en la VI Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), Moncada ha condenado la imposición sanciones desde Washington que son un "mecanismo más de desestabilización política, económica y social", además de una "alianza con el agresor" (Estados Unidos) por parte de Argentina que "atenta contra la unidad, el desarrollo y el futuro de paz, seguridad y progreso" de la región.

"Condenamos, rechazamos todos los intentos perversos de destruir a los pueblos y revoluciones de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua", ha agregado, tras criticar que se trata de "menoscabar la soberanía y el derecho de los pueblos a su autodeterminación", recoge 'La Prensa'.

"Argentina no es un pueblo al que nosotros respetamos", ya que "el Gobierno argentino se ha convertido en un instrumento del imperialismo norteamericano subordinándose a sus intereses hegemónicos", ha considerado Moncada, negando por tanto el voto para la presidencia pro témpore del organismo para Argentina, algo que, no obstante, no estaba en la orden del día.

Por su parte, en respuesta a las acusaciones vertidas por Managua, el ministro de Exteriores argentino, Felipe Solá, las ha rechazando asegurando que son "falsas".

"Argentina no ha acompañado ninguna de las iniciativas que han apuntado a aislar al Gobierno de Nicaragua. No lo hemos hecho convencidos de que no es la manera", tras recordar a Moncada que "hace poco" bloquearon el intento de "la secretaría general de la OEA".

No ha sido el único intercambio de reproches que se ha vivido en la cumbre de la CELAC, con recriminaciones entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, mientras que los mandatarios venezolano y paraguayo, Nicolás Maduro y Hugo Chávez, también han vivido momentos tensos en el encuentro de líderes.