Nigeria rescata en el noreste del país a más de 50 personas secuestradas por el grupo yihadista Estado Islámico

Archivo - Militares del Ejército de Nigeria (archivo) - FUERZA ARMADAS DE NIGERIA - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado este viernes la liberación de más de 50 personas secuestradas por el grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental (ISWA), escindido de Boko Haram, en una nueva operación llevada a cabo en el estado de Borno (noreste), que enmarca en una ofensiva" masiva" contra la formación en esta zona del país africano.

El portavoz de la operación 'Hadin Kai', Mohammed Goni, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que los militares han logrado retirar un bloqueo levantado por los yihadistas en una carretera entre Buratai y Kamuya, además de rescatar a 53 civiles retenidos en la zona e incautar ocho vehículos utilizados por los sospechosos.

"El enfrentamiento tuvo lugar cuando las tropas desplegadas en Dutse Kura avistaron a terroristas bloqueando la carretera a través de las cámaras de vigilancia", ha manifestado, antes de agregar que ello llevó a un despliegue de fuerzas a la zona y un enfrentamiento con los sospechosos, que "se retiraron en desbandada".

"Todas las personas rescatadas, los vehículos recuperados y las propiedades fueron trasladados de forma segura a la ciudad de Buratai. Los civiles rescatados se encuentran actualmente en proceso de documentación y evaluaciones médicas", ha dicho Goni, quien ha felicitado a las tropas implicadas en la operación por su "profesionalidad".

Por último, ha hecho hincapié en que "la situación general de seguridad en la zona es de calma, mientras las tropas siguen manteniendo una postura agresiva y dominio del lugar", apenas días después de rescatar a otros 47 civiles secuestrados por ISWA en Kangarwa, también en el estado de Borno.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram e ISWA, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.