Nizar Amedi, elegido presidente de Irak a pesar del boicot de la primera fuerza política del Kurdistán

Archivo - Imagen de archivo del Parlamento de Irak - -/Iraqi Parliament/dpa - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Medio Ambiente Nizar Amedi ha sido designado como presidente de Irak, máximo representante político de la comunidad kurda del país, al término de una votación caracterizada por el boicot que ha declarado el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), primera fuerza política de la crucial región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

Amedi, de 58 años, era el candidato propuesto por la Unión Patriótica del Kurdistán, histórico rival político del PDK. Político de experiencia contrastada, ha servido como asesor de presidentes como Fuad Masum o Barham Salih. En 2024, fue elegido jefe de la Oficina Política en Irak de la Unión Patriótica.

El nuevo presidente de Irak ha ganado por holgada mayoría la segunda ronda de votación en el Parlamento iraquí por 227 votos a favor contra los 15 que ha conseguido el otro candidato, Muthanna Amin, el nominado del partido kurdo de la Unión Islámica del Kurdistán.

Amedi dispone ahora de 15 días, según la Constitución de Irak, para encomendar a los bloques parlamentarios el comienzo del proceso para nominar a un nuevo primer ministro en sustitución del actual dirigente en funciones, Mohamed Shia al Sudani.

Aquí comienzan las complicaciones porque el primer ministro es considerado el máximo exponente político de la comunidad chií del país en virtud del acuerdo de reparto de poderes en Irak (los suníes tienen reservado el cargo del presidente del Parlamento).

Uno de los grandes candidatos, Nuri al Maliki, ya sabe que no cuenta con el beneplácito de Estados Unidos por su estrecha vinculación a la potencia chií por excelencia de la región, Irán, ahora mismo en estado de precario alto el fuego con Washington, por lo que se avecina una larga y compleja discusión para elegir a la persona que recibirá el mando por parte de Al Sudani.

Al Sudani, de todas formas, ya ha trasladado en redes sociales sus felicitaciones al presidente Amedi, así como sus expectativas de que su sucesor sea elegido lo antes posible dada la crítica situación que atraviesa el país.

"Con este logro, aguardamos la finalización de la etapa decisiva mediante la formación de un gobierno de coalición fuerte bajo los principios nacionales y constitucionales, que complete el trabajo que hemos iniciado en el camino del desarrollo y el renacimiento nacional", ha manifestado.