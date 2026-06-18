Ocho países árabes y musulmanes condenan el incendio de dos mezquitas en Ramala y responsabilizan a Israel

Archivo - Fachada de una mezquita atacada por colonos israelíes cerca de Nablus, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía han condenado este jueves la "continua y creciente violencia" perpetrada por los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania, incluido el incendio de este miércoles de dos mezquitas situadas al norte de Ramala, unos ataques "deplorables" de los que han responsabilizado directamente a las autoridades de Israel.

Los ministros de Exteriores de los ocho países han condenado "en los términos más enérgicos" estos ataques contra las mezquitas en Jaljulia y Mazraa al Nubani, que "constituyen una clara violación de la inviolabilidad de los lugares de culto, del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario, y de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas", han recordado en un comunicado conjunto.

Así, han mostrado su "absoluto rechazo" tanto a las agresiones perpetradas por los colonos como a las políticas de Israel en los territorios palestinos ocupados. Los ocho ministros, señala la nota, "consideran a Israel, la potencia ocupante, responsable de estos ataques", que "alimentan la inestabilidad, la violencia y el extremismo y socavan los esfuerzos internacionales para lograr la paz".

En esta línea, han hecho un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que "cumpla" con su deber y "obligue a Israel a detener la peligrosa escalada" en Cisjordania, incluida la violencia de los colonos, terminar con las "prácticas ilegales" de las autoridades, "exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes" y garantizar que no quedan impunes.

Asimismo, han reiterado "su apoyo a todos los esfuerzos encaminados a poner fin a la ocupación israelí y lograr una paz justa, duradera e integral basada en la solución de dos Estados, de conformidad con el Derecho Internacional", además de "su inquebrantable solidaridad" con el pueblo palestino y la consecución de sus derechos nacionales "legítimos", incluido un Estado palestino independiente y soberano dentro de las fronteras ed 1967.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ya alertó el pasado viernes de que la violencia por parte de colonos israelíes en Cisjordania ha llegado a sus máximos históricos en este 2026, con más de mil ataques con víctimas o daños materiales en lo que va de año, impactando a más de 230 comunidades y desplazando a más de 2.000 palestinos.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.