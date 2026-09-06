Ocho países musulmanes condenan la iniciativa israelí para fomentar la emigración y expulsiones desde Gaza

Excavación en busca de restos mortales en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Qatar, Egipto, Indonesia y Pakistán han emitido una declaración conjunta condenando la propuesta de los ministros israelíes de Defensa y Seguridad Nacional, Israel Katz e Itamar Ben Gvir, respectivamente, para fomentar la emigración y la expulsión de la población palestina de la Franja de Gaza.

Los ocho países musulmanes "condenan contundentemente" las "incendiarias" palabras de los dos ministros "sobre el desplazamiento de población palestina de la Franja de Gaza y la expulsión forzosa de palestinos de su tierra".

"Estas declaraciones son una provocación que suponen una flagrante violación de los principios del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario, y una amenaza directa a los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino", han argumentado.

Asimismo, han alertado de que estas propuestas "suponen un ataque directo a los esfuerzos internacionales para lograr la paz", incluidos los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han recordado que la Franja de Gaza es "parte integral de los Territorios Palestinos Ocupados". En este sentido, han defendido que la solución de los dos Estados es "el único camino hacia una paz justa y duradera", siempre con las fronteras del 4 de junio de 1967 y con capital en Jerusalén Este.

Por todo ello han pedido a la comunidad internacional, y en particular al Consejo de Seguridad de la ONU, que "asuman su responsabilidad" y se "opongan con firmeza a cualquier intento de imponer una nueva realidad demográfica o geográfica". Así, han rechazdo "todos los intentos de borrar la causa palestina o socavar los derechos legítimos del pueblo palestino".

El pasado jueves fue Ben Gvir quien desveló el plan para eliminar a la gran mayoría de la población palestina de la Franja de Gaza mediante la "emigración voluntaria". La iniciativa incluye la creación de un ministerio específico y se pondría en marcha si la actual coalición renueva el gobierno en las elecciones previstas para octubre.

Un día antes, Katz afirmó que hay un plan para impulsar la emigración desde Gaza que está siendo debatido y que la iniciativa solo está "paralizada" por orden de Trump, cuyo plan inicial para Gaza incluía reubicar a los 2,3 millones de habitantes de la Franja en otros países de la región de Oriente Próximo.