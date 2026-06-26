Ocho países de la UE envían ayuda a Venezuela a través del Mecanismo de Protección Civil Europeo

Imagen de archivo de las secuelas del gran terremoto de Venezuela, a 25 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Mikhail Makeyev

BRUSELAS 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho países de la Unión Europea --incluido España-- han respondido ya aportando ayuda, expertos y equipos de emergencia a la petición de asistencia lanzada por Venezuela a través del Mecanismo de Protección Civil Europeo, que la Comisión Europea activó el jueves, horas después de los dos graves terremotos que el miércoles golpearon el país y han dejado ya un balance de al menos 589 fallecidos.

Bruselas ya informó el mismo jueves de que España, República Checa e Italia han ofrecido apoyo mediante el mecanismo de coordinación europeo, pero ahora se han sumado también Francia, Luxemburgo, Alemania, Portugal y Países Bajos.

"Acompañamos al pueblo de Venezuela en este momento de gran tragedia y catástrofe. Agradezco a todos los Estados miembro su solidaridad y prontitud, al enviar bomberos, perros de rescate, personal médico y otras formas de asistencia. Venezuela no está sola", ha indicado en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Hasta el momento, Bruselas contabiliza 520 efectivos movilizados desde los ocho países y cuenta con el próximo envío de un equipo médico desde Italia y de equipos de telecomunicaciones, refugio y energía desde Luxemburgo.

El Ministerio de Exteriores de Luxemburgo ha precisado en otro comunicado que este mismo viernes vuelan a la región afectada por los terremotos un equipo de dos expertos en situaciones de crisis para ayudar a restablecer las telecomunicaciones en el lugar, de modo que las agencias humanitarias puedan desplegar sus operativos de ayuda. Este despliegue está cofinanciado al 75% por las arcas comunitarias y al 25% por el presupuesto luxemburgués.

Para respaldar la respuesta europea, además, el servicio satelital Copernicus de la UE se ha activado en modo de cartografía de emergencia. El componente de cartografía del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS Mapping) utiliza imágenes satelitales y otros datos geoespaciales para proporcionar un servicio de cartografía gratuito en casos de desastres naturales y provocados por el hombre en todo el mundo.

La UE reitera tras este gesto que se mantiene dispuesta a "prestar más ayuda a medida que evolucionen las necesidades sobre el terreno". No en vano, Venezuela es uno de los principales receptores de ayuda humanitaria europea en América Latina y sólo este año se desembolsaron 52 millones de euros para responder a las consecuencias humanitarias de la crisis socioeconómica en Venezuela.

La ayuda humanitaria de la UE se canaliza exclusivamente a través de socios humanitarios como agencias de la ONU y ONG internacionales, que trabajan con socios locales.