El OIEA advierte del deterioro en la red de seguridad nuclear ucraniana y pide "máxima moderación militar"

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha lamentado que los riesgos para la infraestructura nuclear ucraniana están "siempre presentes" a causa la continua actividad militar en el país y ha advertido de la necesidad de una reparación en profundidad del sistema de suministro eléctrico de sus centrales para "reforzar su resiliencia y evitar nuevos incidentes".

"El último incidente --durante el pasado fin de semana-- en la red eléctrica de Ucrania es un claro recordatorio de los riesgos que se derivan del deterioro de las condiciones de la red siempre presentes para la seguridad nuclear. Se necesitan reparaciones exhaustivas para mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico a las centrales nucleares ucranianas y reforzar su resiliencia ante nuevos incidentes en la red", ha expresado Grossi en un comunicado este viernes.

Asimismo, el director del OIEA ha apelado a las partes en el conflicto exigiendo "máxima moderación militar, así como pleno cumplimiento de los siete pilares indispensables para que puedan llevarse a cabo estas reparaciones esenciales", haciendo hincapié en "el impacto que la actividad militar en la red eléctrica puede tener en los sistemas de seguridad" del país.

Tras la "cascada de desconexiones de líneas eléctricas" ocasionado por los últimos ataques en Ucrania, el organismo ha desplegado tres equipos sobre el terreno con el objetivo de "evaluar los daños continuos que sufre la red, examinar las labores de reparación e identificar medidas prácticas para reforzar la resiliencia del suministro eléctrico externo a las centrales nucleares del país". Se trata de la segunda misión de este tipo tras la que tuvo lugar en diciembre de 2025