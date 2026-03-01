El OIEA convoca una reunión de su Junta de Gobernadores para este lunes por el ataque contra Irán

Archivo - Junta de Gobernadores del OIEA en Viena (archivo) - Europa Press/Contacto/Dean Calma - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobernadores, máximo órgano de gobierno del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), se reunirá este lunes en Viena para tratar el ataque lanzado este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

La reunión se celebrará a las 9.00 horas en el Centro Internacional de Viena a petición de Rusia para tratar en "sesión especial" la situación tras "los ataques militares de Estados Unidos e Israel sobre territorio de la República Islámica de Irán".

La sesión especial sobre Irán tendrá lugar antes de la sesión ordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA que ya estaba prevista, ha explicado el organismo en un comunicado. Ambas reuniones serán a puerta cerrada, sin presencia de prensa.

Irán pidió reunión de urgencia de la Junta de Gobernadores del OIEA ya el sábado, poco después del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

"Esta petición se debe a los ataques militares ilegales iniciados el 28 de febrero de 2026 contra la República Islámica de Irán por parte de Estados Unidos de América y el régimen israelí", planteó el embajador iraní ante la ONU, Reza Nayafi, en un comunicado.

"Según sus competencias del Estatuto, el OIEA tiene la responsabilidad urgente de atajar estas amenazas para salvaguardar las instalaciones nucleares y garantizar la integridad, credibilidad y eficacia del sistema de salvaguardias del OIEA", argumentó.