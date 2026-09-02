El OIEA incauta 73 toneladas métricas de uranio oculto en Siria del gobierno de Al Assad

Archivo - El expresidente sirio Bashar al Assad en la Cumbre Extraordinaria Árabe e Islámica celebrada en 2024 en Riad, Arabia Saudí - SPA / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

El Organismo afirma que el ejecutivo baazista había ocultado un proyecto de reactor, una planta de fabricación de combustible y un depósito de material

VIENA, 2 Sep. (DPA/EP) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha incautado hasta 73 toneladas métricas de uranio en reservas ocultas en Siria atribuidas al gobierno del expresidente Bashar al Assad, la mayor parte vinculadas a un proyecto secreto para un reactor nuclear.

Así lo ha reflejado el director general del OIEA, Rafael Grossi, en un documento restringido distribuido este martes en Viena que apunta a un alijo de hasta 73 toneladas métricas, de las cuales unas 55 toneladas de barras de combustible pertenecerían a un proyecto secreto de reactor nuclear.

El material había sido verificado y asegurado por expertos de la agencia nuclear de la ONU en los últimos días y ahora se encuentra bajo la supervisión del organismo, recoge el texto. Grossi había advertido en Damasco que el uranio podría ser utilizado indebidamente.

El informe en cuestión alberga el primer inventario detallado del material nuclear sirio desde que Grossi y el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, anunciaran dos semanas atrás la existencia de las reservas de uranio en Damasco.

En 2007, Israel atacó y destruyó el lugar de construcción de un presunto reactor nuclear en Siria para impedir que el país lo utilizara para producir armas nucleares.

El OIEA ya había concluido en un informe de investigación de 2011 que se trataba de un reactor secreto con similitudes a un reactor en Corea del Norte. Sin embargo, ante las reticencias del gobierno de Al Asad y la guerra civil siria, el Organismo no había podido investigar las actividades secretas sobre el terreno.

En cambio, tras la caída de Al Assad a finales de 2024, la investigación cobró nuevo impulso, una situación en la que Grossi ha agradecido al actual Gobierno sirio su transparencia y cooperación.

Ahora, el nuevo informe apunta que el anterior gobierno sirio había ocultado a la agencia el reactor en cuestión, además una planta de fabricación de combustible nuclear y un depósito de material nuclear.