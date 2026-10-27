El OIEA no ve indicios de que Irán haya reconstruido todavía las instalaciones bombardeadas por EEUU e Israel

Rafael Mariano Grossi, director del OIEA, declara ante el Consejo de Seguridad de la ONU, a 27 de octubre de 2026 - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia nuclear de Naciones Unidas no tiene constancia de que las autoridades iraníes hayan reconstruido sus instalaciones bombardeadas en los ataques de Estados Unidos e Israel en 2025 y en febrero de este año, en el estallido de la guerra de Irán.

"Desde junio de 2025, no hemos detectado ninguna actividad de reparación o reconstrucción de las instalaciones dañadas en los ataques militares de 2025 y 2026", ha explicado este martes el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, en una declaración ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Como viene siendo habitual, Grossi ha lamentado que sus inspectores, ahora mismo, no pueden entrar en ninguna instalación nuclear excepto la de Bushehr, donde ha destacado la colaboración con los especialistas iraníes para "gestionar la entrega del equipo de salvaguardias necesario para la verificación del combustible gastado".

Sin embargo, no existe ningún tipo de cooperación en lo que se refiere a otras instalaciones atacadas en su momento, como la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow, la planta piloto de enriquecimiento de combustible y la planta de enriquecimiento de combustible de Natanz, varias instalaciones del complejo de Isfahán y el reactor de investigación de agua pesada de Jondab.

Grossi ha reiterado que los inspectores no han podido verificar el estado del material nuclear de Irán, incluidos los 440 kilogramos (970 libras) de uranio enriquecido hasta un 60% que ya habían sido declarados, y ha pedido a Teherán que conceda un nuevo acceso.

"A día de hoy, el OIEA no ha podido verificar que no se haya producido ninguna desviación de material nuclear sujeto a salvaguardias", ha afirmado.

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado en ocasiones que había destruido las instalaciones nucleares de Irán, pero no ha ofrecido pruebas solventes que respalden sus afirmaciones.

"Nada sustituye el acceso a las instalaciones para verificar la situación real", ha manifestado Grossi a este respecto. "Animo a Irán a que considere medidas técnicas y graduales que permitan crear las condiciones necesarias para el regreso de nuestros inspectores", ha concluido.