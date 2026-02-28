El OIEA pide "contención" para evitar "riesgos nucleares" tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán

Archivo - Bandera del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) - Europa Press/Contacto/Ruslan Kaniuka - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha hecho un llamamiento a la "contención" para evitar "riesgos nucleares" en relación con los bombardeos lanzados este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El OIEA está observando estrechamente los acontecimientos en Oriente Próximo y pide contención para evitar riesgos nucleares de seguridad a la población de la región", ha indicado el organismo internacional en un mensaje publicado en redes sociales.

El organismo destaca que está en "contacto permanente" con los países de la región y que "por el momento no hay pruebas de impacto radiológico alguno". "La agencia seguirá observando la situación e informando", ha añadido.

El OIEA publicó el viernes que había detectado recientemente actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por Estados Unidos en junio de 2025.

En concreto indica que las imágenes por satélite muestran actividad "habitual" de vehículos en los alrededores de instalaciones en las que podría almacenarse uranio enriquecido en Isfahán. Asimismo, se registró "actividad adicional" en las instalaciones atacadas de Natanz y Fordo.

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Washington atacó repentinamente este sábado a Irán con el apoyo de Israel y el objetivo declarado de conseguir un cambio de gobierno.