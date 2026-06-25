Omán asegura ante los países del Golfo que no habrá futuros cobros para cruzar el estrecho de Ormuz

Los titulares de Exteriores de países del CCG junto a Marco Rubio - MINISTRO DE EXTERIORES DE OMÁN EN X

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, ha asegurado este jueves ante sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que no se cobrará por el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, después de haber examinado con las autoridades de Irán la imposición de peajes a las embarcaciones que deseen cruzar este paso estratégico, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Teherán a finales de febrero.

"Los futuros acuerdos relativos al estrecho (de Ormuz) no implicarán el cobro de ningún tipo de tasa de tránsito", ha señalado en un encuentro mantenido con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Qatar, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante la reunión, que ha tenido lugar en la capital bahreiní, Manama, el ministro de Exteriores omaní ha incidido en "la importancia de restablecer la libertad de navegación" y garantizar la seguridad del tránsito en el estrecho de Ormuz, según recoge un comunicado de la cartera diplomática.

Asimismo, ha defendido que su país, en tanto que estado ribereño del estrecho, tiene la "responsabilidad especial" de apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para "garantizar la navegación marítima" en la zona, así como por sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Mascate y Teherán pactaron hace dos días crear un grupo de trabajo conjunto para lograr un acuerdo sobre la "futura administración de la navegación" a través del estrecho de Ormuz, incluidas "discusiones" con Estados costeros del golfo Pérsico y "otras partes relevantes", antes de insistir en sus "derechos soberanos" sobre este estratégico paso.