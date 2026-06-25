La OMI suspende temporalmente su plan para evacuar a marineros de Ormuz tras el "ataque" contra un buque en Omán

Archivo - El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez - Europa Press/Contacto/Kostas Pikoulas - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido este jueves suspender el plan anunciado hace dos días para evacuar a 11.000 marineros que continúan varados en aguas del estrecho de Ormuz, después de que un buque carguero haya sido alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán.

"He decidido suspender temporalmente su aplicación con el fin de volver a confirmar que siguen existiendo las garantías de seguridad necesarias para los buques que figuran en nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentran en la región", ha informado su secretario general, Arsenio Domínguez.

La decisión ha sido adoptada "para garantizar un enfoque coordinado y la seguridad de la navegación" en aguas del estrecho y "hasta que se obtenga mayor claridad", ha explicado Domínguez en un comunicado, donde ha defendido que "la seguridad de la gente de mar sigue siendo primordial".

La suspensión del plan llega tras haber sido "informado de que hoy se ha producido un ataque en el golfo de Omán contra un buque (...) que no transitaba al amparo del marco de evacuación de la OMI", ha agregado en una nota en la que ha incidido en la necesidad de evitar que los marineros varados en Ormuz "se conviertan en víctimas colaterales de este conflicto geopolítico".

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), vinculado a la Armada británica, ha informado durante la jornada de un incidente ocurrido a 7,5 millas náuticas, unos 14 kilómetros, al sureste de Dahit, en Omán.

"Un buque de carga ha sido alcanzado en el costado de estribor por un proyectil desconocido, lo que ha provocado daños en el puente de mando", ha señalado el centro británico, que señala que no hay víctimas ni impacto medioambiental.

En todo caso, ha indicado que las autoridades están investigando el caso y ha aconsejado a los buques que naveguen por la zona que lo hagan con precaución.

La OMI anunció este martes el citado plan con la coordinación con los gobiernos Estados Unidos, Irán y Omán, así como el resto de países costeros de la zona y compañías del sector marítimo, en el marco del memorando entendimiento firmado la semana pasada entre las autoridades estadounidenses e iraníes.

Precisamente la gestión del paso de Ormuz está siendo objeto de debate entre Irán y Omán, nación que ha señalado este mismo jueves que no se cobrará por el tránsito marítimo, después de haber examinado con las autoridades de Irán la imposición de peajes a las embarcaciones que deseen cruzar este paso estratégico, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Teherán a finales de febrero.