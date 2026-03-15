La OMS destina dos millones en fondos de emergencia para los sistemas sanitarios de Líbano, Irak y Siria

Archivo - Reparto de ayuda humanitaria a desplazados en el norte de Siria - -/Rojava Information Center/dpa - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este domingo que destinará dos millones de dólares (unos 1,75 millones de euros) de sus fondos de emergencia para los sistemas sanitarios de Líbano, Irak y Siria.

Estos recursos servirán para "reforzar la coordinación de emergencia, la atención en traumatología y la vigilancia de enfermedades", ha destacado la OMS, que espera garantizar además el acceso a medicamentos esenciales y suministros médicos.

"Suben las víctimas y suben también los ataques contra el sistema sanitario, que incrementan la carga de los sistemas sanitarios cuando son más necesarios", ha planteado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un mensaje publicado en redes sociales. Por ello, insta a todas las partes a "elegir el valiente camino hacia la paz, que salva vidas".

La directora de la OMS para Oriente Próximo, Nana Balkhy, ha destacado por su parte la necesidad de contar con personal sanitario de primera línea cuando se están realizando importantes recortes al sistema.

En concreto, en Líbano hay cada vez más heridos por los ataques de las milicias de Hezbolá en apoyo a Irán y "los devastadores contraataques de Israel" en el sur de la capital, Beirut.

También en Irák los servicios sanitarios están sufriendo la tensión por el aumento de los heridos, en especial en las zonas de bombardeo o de manifestaciones que terminan con violencia.

Por último, se destinarán 500.000 dólares a Siria para llevar al país medicinas que salvarán vidas y suministros para la población desplazada, así como para medios para vigilar enfermedades.

La OMS ha recordado que necesita 633 millones para cubrir las necesidades de Oriente Próximo durante todo el año, pero hasta marzo había recibido solo un 37 por ciento de esta financiación.