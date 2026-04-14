La ONU critica la aprobación de Israel a otros 34 asentamientos en Cisjordania

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha criticado la decisión del gabinete de seguridad de Israel de aprobar otros 34 asentamientos en Cisjordania y ha afirmado que se enmarca en el repunte de la construcción de estas edificaciones, "extendiendo y consolidando la anexión" de territorio palestino por parte de las autoridades israelíes.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha mostrado "gravemente preocupado" por estas informaciones y ha resaltado que esta cifra sería "la mayor aprobada de un solo golpe", según un comunicado publicado por su oficina a través de redes sociales.

"Esto continúa la marcada tendencia al alza de la construcción ilegal de asentamientos, que extiende y consolida la anexión israelí del territorio palestino ocupado", ha advertido, antes de recalcar que el Gobierno de Israel debe detener este tipo de acciones.

"Israel debe cesar de inmediato el establecimiento y la expansión de asentamientos, y revertir sus políticas de asentamiento evacuando a todos los colonos y poniendo fin a la ocupación del territorio palestino", ha zanjado Turk.

La Comisión contra el Muro y los Asentamientos y organizaciones de Derechos Humanos como Yesh Din y Peace Now revelaron la semana pasada que el gabinete de seguridad israelí aprobó la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania. La decisión habría sido adoptada en un encuentro celebrado hace semanas, según el diario israelí 'The Times of Israel', sin que el Ejecutivo no ha confirmado hasta el momento tal anuncio.

La medida elevaría a 103 el número total de asentamientos construidos o legalizados desde que el actual Gobierno asumiera sus funciones en diciembre de 2022, una cifra bastante lejos de los seis aprobados por las autoridades en los 30 años anteriores, apunta el citado diario.

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido.