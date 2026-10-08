La ONU denuncia la detención de más de 50 mujeres y niñas por violaciones del "código de vestimenta" en Afganistán

Archivo - Una mujer con burqa en Afganistán, en noviembre de 2021 (archivo) - Antonin Burat / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha denunciado este jueves la detención de más de 50 mujeres y niñas en Afganistán por supuestas violaciones del "código de vestimenta" impuesto por los talibán tras volver al poder en agosto de 2021, al tiempo que ha recalcado que la cifra es probablemente mayor y ha agregado que muchas otras "hacen frente a amenazas de arresto".

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha afirmado que está "gravemente preocupada" por esta oleada de arrestos y ha agregado que entre julio y septiembre ha podido verificar la detención de al menos 52 mujres y una niña en la capital, Kabul, y la provincia de Herat. "Es posible que la cifra de casos sea considerablemente mayor debido a la falta de notificación, derivada de preocupaciones sobre la seguridad y el estigma", ha manifestado.

"Los incidentes estuvieron relacionados con presuntas infracciones de las normas de vestimenta impuestas por las autoridades 'de facto'", ha apuntado la misión a través de un comunicado, en el que ha detallado que las mujeres fueron detenidas "por no llevar chador, mostrar el cabello, usar pañuelos coloridos o maquillaje, o encontrarse en espacios públicos sin un 'mahram' --un acompañante masculino de su familia--.

Así, ha puntualizado que "las mujeres fueron puestas en libertad tras permanecer varias horas detenidas", al tiempo que ha mostrado su "alarma" ante otros incidentes que implican "abusos verbales, agresiones físicas y amenazas contra mujeres, incluidas aquellas que regentan comercios". Por ello, ha remarcado que estos actos vulneran los derechos de las mujeres y niñas, que quedan además expuestas a "un grave estigma social y una mayor marginación" tras su detención.

La misión ha reclamado por ello a los talibán que "pongan fin a las prácticas discriminatorias de aplicación de normas que afectan a mujeres y niñas", así como que "garanticen el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de todos los afganos". Por último, ha solicitado que las autoridades "cumplan con las obligaciones de Afganistán en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

La denuncia sobre estas detenciones ha llegado apenas unos días después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) desvelara órdenes de arresto contra otros dos altos cargos de los talibán contra otros dos altos cargos del grupo, concretamente los ministros de Educación y Educación Superior, por supuestos crímenes contra la humanidad en el país centroasiático.

Las órdenes, que se suman a las a las emitidas contra el líder del grupo, el mulá Hebatulá Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdulhakim Haqani, fueron rechazadas de plano por los fundamentalistas, que recordaron que no reconocen la autoridad del TPI y argumentaron que "los líderes del Emirato Islámico de Afganistán no han cometido acto alguno que los haga objeto de arresto o castigo por parte de ningún tribunal".

Los cuatro altos cargos de los talibán están acusados de ordenar o inducir crímenes contra la humanidad tales como la persecución contra niñas, mujeres y otras personas, en el marco de las "normas sociales discriminatorias" impuestas por los talibán desde su toma del control del país, después de la huida de Afganistán del entonces presidente, Ashraf Ghani, y en pleno repliegue de las tropas internacionales.

El régimen impuesto por los talibán en Afganistán no ha recibido hasta la fecha el reconocimiento de ningún país ni organización internacional, si bien el grupo pide que se dé este paso y se retiren las sanciones impuestas contra Kabul para ayudar a las autoridades a hacer frente a la crisis económica y social, ahondada desde 2021.