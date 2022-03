Orbán descarta las peticiones de Zelenski: "Hungría es lo primero"

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría - Kay Nietfeld/dpa

Afirma que Hungría no se verá "arrastrada" a la guerra y descarta el envío de armas

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha dejado claro este viernes que, pese a los llamamientos del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, su Gobierno no variará su política de no ayudar militarmente.

"Quiero que el presidente Zelenski lo entienda. Para nosotros, Hungría es lo primero", ha dicho Orbán, en un mensaje publicado en Facebook y en el que ha vuelto a recalcar que Hungría no se verá "arrastrada" a la guerra en el país vecino.

Zelenski imploró el jueves ante los jefes de Estado y de Gobierno que envíen más ayuda y se mostró particularmente duro con Hungría y con su primer ministro, a quien directamente preguntó si sabía lo que estaba ocurriendo en la ciudad asediada de Mariúpol.

Al igual que Orbán, también el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha descartado este viernes permitir el envío de armas a Ucrania a través de su territorio para "proteger a los ciudadanos" de Hungría y ha rechazado a su vez bloquear el suministro de gas y petróleo ruso.

Szijjarto ha aludido a la seguridad de la población y ha indicado en un comunicado difundido a través de Facebook que el país no puede cumplir con las solicitudes realizadas esta semana por el presidente ucraniano sobre el envío de armas.

"Entendemos que el pueblo ucraniano es lo más importante para el presidente de Ucrania, pero par a nosotros lo primero es la seguridad de Hungría y del pueblo húngaro", ha manifestado. Así, ha defendido que el Gobierno hará todo lo posible por evitar "formar parte" de la guerra.

"No podemos permitir que se entreguen armas a través de nuestro territorio. Esas cargas serían un objetivo militar y podrían ser destruidas, y no queremos poner en peligro la seguridad de nuestra gente. Intentamos hacer que los húngaros no paguen el precio de la guerra", ha explicado.

Por ello, ha matizado, Budapest tampoco puede cortar el suministro de petróleo y gas ruso. "Cortarlo haría imposible para Hungría suministrar energía y llevaría a un gran aumento de los precios, así que no apoyamos la idea de aumentar las sanciones sobre el suministro de energía. Debemos mantenerlos lejos de esta guerra", ha dicho.

En este sentido, ha matizado que las autoridades húngaras tampoco apoyan la creación de una zona de exclusión aérea sobre Hungría dado que podría llevar a combates aéreos. El ministro se ha mostrado contrario a su vez al envío de una misión de paz dado los riesgos.