Bahréin intercepta 130 misiles y 234 drones desde el inicio de las represalias de Irán

Restos de un misil caen en Israel después de que los sistemas de defensa antiaérea lanzaran misiles interceptores sobre Jerusalén. - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han anunciado este miércoles que ha interceptado 130 misiles y 234 drones desde el inicio de las represalias de Irán ante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero para descabezar a la República Islámica.

"Los sistemas de defensa antiaérea de las Fuerzas de Defensa de Bahréin siguen haciendo frente a sucesivas oleadas de atroces ataques terroristas iraníes dirigidos contra el Reino de Baréin", ha señalado el Ministerio de Defensa bahreiní respecto a los datos aportados por el Mando General de las Fuerzas de Defensa.

Los países del Golfo vienen denunciando una oleada de ataques aéreos contra su espacio aéreo en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que en respuesta ataca intereses estadounidenses en la zona y que ha llevado el conflicto a una decena de países vecinos.