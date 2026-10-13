La OTAN estrecha la vigilancia del mar Negro tras un nuevo ataque con drones en Bulgaria

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este martes que la Alianza Atlántica seguirá "vigilando de cerca" la situación de seguridad en el mar Negro y adaptará sus medidas de disuasión y defensa "según sea necesario", después de los ataques con drones en la madrugada de este martes contra varios buques comerciales en las inmediaciones de las aguas territoriales de Bulgaria.

"Ya hemos reforzado nuestra presencia en el flanco oriental y seguiremos vigilando la situación de seguridad, adaptando nuestra postura de disuasión y defensa según sea necesario", ha afirmado Rutte en un mensaje publicado en redes sociales tras mantener una conversación con el primer ministro búlgaro, Rumen Radev.

El jefe de la Alianza Atlántica ha explicado que durante la llamada han abordado los últimos ataques contra buques comerciales en el mar Negro y ha garantizado que la OTAN "seguirá trabajando estrechamente con nuestros aliados en el mar Negro", aunque no ha anunciado por el momento nuevas medidas concretas.

Las declaraciones de Rutte se producen después de que el Gobierno búlgaro haya solicitado asistencia a la OTAN y a la Unión Europea tras los ataques registrados esta madrugada contra dos buques comerciales cerca de sus costas, uno de los cuales se ha hundido, mientras que el otro ha sufrido daños tras recibir el impacto de varios drones.

Según han informado las autoridades búlgaras, los equipos de rescate han logrado evacuar a los 15 tripulantes del 'Chelsea 3', un buque de propiedad ucraniana y bandera maltesa que recibió el impacto de tres drones cuando navegaba a unas 18 millas de la localidad de Byala, en el mar Negro.

Un segundo buque, situado a unas 17 millas de Krapets, se ha hundido tras sufrir otro ataque en la misma zona, y hasta el momento solo se ha podido rescatar a uno de sus tripulantes, según la información facilitada por el Ejecutivo búlgaro.