La OTAN selecciona 150 empresas, seis españolas, para desarrollar tecnologías de doble uso

Archivo - Logo de la OTAN en una misión en Alemania. - Stefan Puchner/Dpa - Archivo

BRUSELAS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha confirmado a 150 empresas, seis de ellas españolas, para participar en el programa anual del Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte (DIANA) para desarrollar tecnologías de doble uso.

En total, la organización militar escoge a empresas de 24 países aliados, para el programa enfocado en desarrollar tecnologías de doble uso para abordar diez desafíos críticos de defensa y seguridad basados en prioridades clave identificadas por los miembros de la OTAN.

Las entidades trabajarán en soluciones innovadoras en el campo de la energía y la potencia, las tecnologías avanzadas de comunicación, entorno electromagnéticos disputados, resiliencia humana y biotecnologías, infraestructuras críticas y logística, además de para operaciones en entornos extremos, marítimas, espaciales resilientes y en lo que respecta a sistemas no tripulados y a la toma de decisiones asistida por datos.

A partir de enero de 2026, las empresas seleccionadas recibirán financiación contractual y tendrán acceso a la creciente red de DIANA, que incluye 16 centros de aceleración y más de 200 centros de pruebas en los 32 países de la OTAN. Las empresas españolas seleccionadas son FOSSA Systems, VIG-SEC DRONE, XRF, ATOM H2 y Kreios Space.

DIANA ayuda a conectar a las empresas con usuarios finales militares, mentores e inversores, acelerando el desarrollo, la validación en el mundo real y la rápida adopción de sus innovaciones en todas las naciones de la Alianza.