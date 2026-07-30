La OTAN tacha de "imprudente" y "peligrosa" la violación del espacio aéreo polaco por un proyectil ruso

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, responde a las preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa tras una reunión de los líderes de la OTAN en el marco de la Cumbre de la OTAN - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

BRUSELAS 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha calificado este jueves de "imprudente" la violación del espacio aéreo de Polonia por un proyectil ruso durante la última oleada de bombardeos contra Ucrania y ha advertido de que se trata de una "peligrosa consecuencia" de la guerra lanzada por Moscú.

"Este incidente es otro acto imprudente de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales, en el que también ha condenado los ataques "mortales" lanzados durante la pasada noche contra territorio ucraniano.

Rutte ha explicado que ha abordado lo sucedido con el primer ministro polaco, Donald Tusk, después de que las autoridades del país activaran sus defensas aéreas y terrestres junto a la OTAN ante la incursión del proyectil.

"Nos solidarizamos con Polonia y seguiremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles", ha afirmado el jefe político de la Alianza Atlántica.

Asimismo, ha insistido en que la OTAN seguirá proporcionando a Ucrania un apoyo "esencial" para que pueda defenderse frente a la ofensiva rusa y ha recalcado que el compromiso de los aliados con Kiev permanece "inquebrantable".