Países Bajos lamenta la "innecesaria" decisión de Israel de revocar acreditaciones a sus diplomáticos en Ramala

Archivo - El ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, durante una rueda de prensa en Ucrania en febrero de 2026 (archivo) - Hennadii Minchenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Países Bajos ha lamentado este lunes la "innecesaria" decisión de Israel de revocar las credenciales a los diplomáticos neerlandeses en la ciudad cisjordana de Ramala en represalia por el embargo a productos de asentamientos en Cisjordania y los ocupados Altos del Golán, al tiempo que ha recalcado que esta medida "no está dirigida contra Israel".

El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, anunció el domingo la retirada de estas credenciales entregadas por Israel y resaltó que debía devolverlas en un plazo de siete días, tras lo que "expirarán los privilegios e inmunidades diplomáticas que les concede el Estado de Israel".

El ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, ha resaltado en respuesta que "toma nota" de las palabras de Saar y ha agregado que "lamenta profundamente esta innecesaria decisión", en unas declaraciones facilitadas a Europa Press por una portavoz de la cartera del país europeo.

"La decisión sobre sanciones temporales a las que se refiere el ministro Israel no están dirigidas contra Israel, sino que derivan de la obligación bajo el Derecho Internacional de no contribuir a una situación ilegal: los asentamientos ilegales", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que la situación de sus diplomáticos "es una prioridad clave en estos momentos".

CRITICAS DEL GOBIERNO PALESTINO

El paso de Israel ha sido igualmente criticado por el Gobierno palestino, que ha condenado el "chantaje israelí" y ha reclamado a la comunidad internacional que "adopte una postura unificada para proteger la labor diplomática en Palestina", denunciando que la medida generará "obstáculos" a la labor de los diplomáticos neerlandeses en Ramala.

El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado en redes sociales que "los diplomáticos neerlandeses son bienvenidos en los Territorios Palestinos Ocupados", al tiempo que ha remarcado que "Israel no tiene soberanía sobre ninguna parte del Estado de Palestina".

En este sentido, ha ahondado en que el objetivo de estas medidas por parte de Israel es "presionar a los países para que cambien sus posiciones justas y valientes, y reducir la presencia internacional y diplomática en Palestina para perpetrar crímenes sin testigos", antes de ensalzar las relaciones bilaterales con Ámsterdam.

La cartera ha aplaudido además este paso por parte de las autoridades neerlandesas y ha alabado que tanto Ámsterdam como otros países "hayan comenzado a adoptar medidas prácticas para proteger el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, proteger la tierra y a su población, y salvaguardar la solución de dos Estados frente a la intrusión de la actividad colonial".

De esta forma, ha instado a la comunidad internacional a "unirse" y "no dejar solos a los Estados y a las organizaciones internacionales en su lucha contra las medidas adoptadas por las autoridades de ocupación israelíes contra ellos y contra sus diplomáticos y personal en el ocupado Estado de Palestina".

ISRAEL DENUNCIA INSPECCIONES LARGAS A TURISTAS EN ÁMSTERDAM

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel ha advertido a sus ciudadanos que planeen viajar a Países Bajos que "podrían hacer frente a dificultades y a inspecciones largas de su equipaje" a su llegada al país, después de que pasajeros de un vuelo de la aerolínea El Al que llegó a Ámsterdam desde Tel Aviv afirmaran que las inspecciones de aduanas buscaban productos de los asentamientos y los Altos del Golán por el citado embargo.

La cartera israelí ha subrayado que esta situación "está siendo examinada", incluidos "el alcance de las inspecciones y la forma en la que la orden es aplicada en la práctica", según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel', después de que el embargo entrara en vigor el 22 de septiembre.

"El Gobierno israelí considera grave esta medida y ha adoptado medidas de respuesta", ha remarcado, en aparente referencia al anuncio de Saar sobre los diplomáticos neerlandeses en Ramala, al tiempo que ha hecho hincapié en que la Embajada de Israel en La Haya "está supervisando los acontecimientos e informará al público en línea con lo que sea necesario".