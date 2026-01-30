Países Bajos presenta un acuerdo de coalición centrado en Defensa, recortes en sanidad y políticas de asilo

Archivo - El líder del D66 en Países Bajos, Rob Jetten - Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido centrista neerlandés Demócratas 66 (D66), el liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA) han detallado este viernes que el acuerdo de coalición tripartita incluye medidas para aumentar el gasto en Defensa, recortes significativos en sanidad y un endurecimiento de las políticas migratorias.

El documento, de más de 60 páginas y suscrito por las tres formaciones conservadoras, plantea 19.000 millones adicionales en Defensa en línea con el objetivo de la OTAN de dedicar el 3,5 por ciento del PIB en inversión militar. Países Bajos también se ha fijado como meta incrementar el número de efectivos de sus Fuerzas Armadas hasta los 122.000 militares.

Para lograr este objetivo, la coalición ha propuesto importantes recortes en el sistema sanitario y en la Seguridad Social, si bien por el momento no contempla este tipo de medidas en el sector educativo, según ha recogido la cadena de radiodifusión NOS.

"No estamos recortando, pero estamos previniendo un aumento en los costes de la atención médica", ha afirmado en una rueda de prensa el líder del D66, Rob Jetten, con respecto a una 'hoja de ruta' que contempla eliminar la deducción fiscal de los gastos de atención médica, entre otras cuestiones.

Con respecto a las políticas de asilo, en su programa figura una mayor inversión en los centros de acogida; un aumento del escrutinio ante solicitantes de asilo que hayan podido cometer crímenes o implementar una política de reparto entre municipios.

Por otro lado, los tres partidos han resaltado que una de las prioridades es alcanzar una mayor independencia de las importaciones de energía de otros países, por lo que la coalición tripartita recuperará el fondo de nitrógeno que fue abolido por el Gobierno del primer ministro interino, Dick Schoof.

En conjunto, los tres partidos que han llegado a un acuerdo poseen solo 66 de los 150 escaños de la Cámara Baja y dependerán de mayorías cambiantes para aprobar leyes, siendo prioritario el presupuesto para este año. Es muy inusual que los partidos políticos en Países Bajos opten por operar sin el apoyo mayoritario desde el inicio de la coalición, a diferencia de otros países europeos.